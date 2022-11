Video intervista al tallonatore Francesco Ferrara: "Ottimo il lavoro della mischia colornese"

HBS Colorno batte 35-27 il CUS Torino Rugby

Prestazione non brillante ma a bottino pieno quella dell’HBS Colorno che vince 35 a 27 tra le mura amiche del Maini contro il Cus Torino nel quinto turno del Peroni Top 10. Il tallonatore Francesco Ferrara analizza la prestazione della squadra: “Bene il CUS Torino, a un passo dal tornarsene a casa con una vittoria; tuttavia l’impresa non arriva per i torinesi e sfuma negli ultimi venti minuti grazie alla solida reazione della nostra squadra”. Ferrara precisa: “Non ci aspettavamo una determinazione e una organizzazione con cui sono scesi in campo i nostri avversari. Ottimo il lavoro comunque della mischia colornese che ha consentito di mantenere il possesso del pallone e di segnare mete da drive. In tal senso sono contento della mia prestazione e delle due mete che ho realizzato appunto attraverso l’avanzamento del pacchetto di mischia”. Ferrara, che ha ottenuto il primo titolo di man of the match con i biancorossi, parla del prossimo impegno, quello di domenica prossima allo stadio Zaffanella di Viadana nel “derby del Po”: “Ci attendiamo una bella sfida; e’ sicuramente una partita molto sentita da entrambe le formazioni. Due società a pochi kilometri di distanza che vivono di rugby. Sarà una partita molto dura fisicamente. Noi andremo comunque preparati e daremo tutto per continuare a fare punti sperando di dimostrare anche il nostro gioco”.

Sintesi del match

Il match si apre con il piazzato dell’apertura torinese Roger, che sfrutta un avvio decisamente negativo dei colornesi per portare avanti i suoi. Al 15’ la prima risposta dei Biancorossi, con Pescetto che segna la prima meta stagionale su assist di Boscolo dalla chiusa. Il gioco stenta a decollare e per una decina di minuti si consuma il ping pong dalla piazzola tra le aperture Pescetto e Roger, prima dell’uno-due da maul di Koffi e Ferrara. Le squadre vanno al riposo sul 18-9.

La ripresa si apre con l’acuto dell’estremo ospite Edward Reeves, bravo a sfruttare un vantaggio per marcare la prima meta di giornata dei Biancoblu. Al 56’ arriva addirittura il sorpasso del CUS Torino, con Roger ancora preciso dalla piazzola. Colorno appare sulle gambe ma i cambi sono provvidenziali per restituire energia alla squadra di Casellato, che trova la meta del contro sorpasso con De Santis, bravo a rompere un primo placcaggio e ad allungarsi sul secondo oltre la linea. Al 75’, dopo il giallo a Fabiani, a chiudere i conti ci pensa di nuovo il Player of The Match Francesco Ferrara, da maul avanzante. La meta finale di Vaccaro potrebbe regalare il bonus difensivo al CUS ma Roger fallisce la trasformazione decisiva.

Il match va in archivio col punteggio di 35-27, con Colorno che incamera 5 punti fondamentali in chiave classifica. Prossimo impegno domenica 20 novembre allo stadio Zaffanella di Viadana per il derby del Po.

IL TABELLINO

Marcatori: p.t. 3’ cp. Roger (0-3); 15’ m. Pescetto (5-3); 18’ cp. Roger (5-6); 20’ cp. Pescetto (8-6); 23’ cp. Roger (8-9); 28’ m. Koffi (13-9); 35’ m. Ferrara (18-9) s.t.: 50’ m. Reeves E. tr. Roger (18-16); 56’ cp. Roger (18-19); 61’ m. De Santis tr. Pescetto (25-19); 67’ cp. Pescetto (28-19); 73’ cp. Roger (28-22); 75’ m. Ferrara tr. Ceballos (35-22); 80’ m. Vaccaro (35-27)

HBS Colorno: Cozzi; Pavese (70’-79’ Ferrara); Chibalie (55’ Ceballos), Devoto (Cap); De Santis; Pescetto (68’ Antl), Boscolo (54’ Augello); Koffi, Popescu (62’ Mbanda), Adorni; Kone (47’ Broglia), Butturini; Franceschetto (54’ Tangredi), Ferrara (54’ Fabiani), Lovotti (54’ Leiger) All. Casellato

CUS Torino Rugby: Reeves E.; Civita (68’ Vaccaro); Groza, Reeves G. (Cap); Caiazzo (25’-30’ Pais), Roger, Cruciani (59’ Loro); Noa; Pedicini (60’ Veroli), Lavorenti; Ursache (60’ Spinelli), Dreyer; Jeffery (52’ Liguori), Sangiorgi (52’ Pais), De Lise (52’ Valleise) All. D’Angelo

Arb. Russo (Treviso)

AA1 Vedovelli (Sondrio), AA2 Franco (Pordenone)

IV Uomo: Smiraldi (Torino)

TMO: Schipani (Benevento)

Cartellini: al 7’ giallo a Kone (HBS Colorno); al 20’ giallo a De Lise (CUS Torino Rugby); al 67’ giallo a Lavorenti (CUS Torino Rugby); al 69’ giallo a Fabiani (HBS Colorno)

Calciatori: Pescetto (HBS Colorno) 3/6; Roger (CUS Torino Rugby) 6/8; Ceballos (HBS Colorno) 1/1

Note: Giornata nuvolosa, 13°. Campo in perfette condizioni. 250 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 5, CUS Torino Rugby 0

Player of the Match: Francesco Ferrara (HBS Colorno)