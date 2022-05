La Roma conquista la Conference League: è il primo trofeo europeo dal 1961

La Roma vince la prima edizione della Conference League. A Tirana i giallorossi si impongono in finale sul Feyenoord per 1-0: in gol Zaniolo al 32'. Per i giallorossi si tratta del secondo trofeo a livello europeo della loro storia dopo la Coppa delle Fiere conquistata nel 1961.

I cinquantamila tifosi presenti all’Olimpico per assistere alla finale hanno fatto invasione di campo superando il cordone di steward che delimitava il campo da gioco per festeggiare il primo trofeo europeo della storia del club dopo la vittoria nella Coppa delle Fiere del 1961. Poi l'annuncio dello speaker: «Invitiamo i tifosi a tornare sugli spalti, la squadra di ritorno dall’Albania non verrà qui allo stadio».