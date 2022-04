Annullato lo show Jesus Christ Superstar del 7 e 8 giugno - Come fare per il rimborso

Si comunica che è stato annullato, per motivi organizzativi, il musical “Jesus Christ Superstar” previsto i giorni 7 e 8 giugno 2022 al Teatro Regio di Parma.

Entro il giorno venerdì 13 maggio p.v. saranno rimborsati i biglietti rivolgendosi presso il punto vendita, o il circuito di vendita, in cui è stato effettuato l’acquisto.

Per informazioni: CAOS Organizzazione Spettacoli tel 0521/706214 – info@arciparma.it