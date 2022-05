Causa maltempo annullato il Corteo Matildico

"A causa del maltempo che ha colpito i prati durante la notte e per la sicurezza del pubblico e dei gruppi partecipanti, il comitato ha deciso di annullare gli eventi di oggi pomeriggio.

La forte pioggia ha reso impraticabile l’Arena matildica.

Il programma della domenica mattina - con la la messa in costume - verrà comunque portato a termine.

"Vogliamo ringraziare le contrade, i gruppi partecipanti e il comune di Quattro Castella per la grande professionalità e energia dimostrate. Il venerdì della cena medievale e il sabato del Corteo sono stati magnifici per la bellezza degli eventi e il riscontro del pubblico, pur nelle difficoltà incontrate a causa della pioggia", hanno scritto gli organizzatori.