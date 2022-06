Parma Nerd Fest: i colori del divertimento alle Fiere - Le foto

Cosplayers, gamer, giocatori, retrogamers, fumettari e Nerd di tutto il territorio (e oltre) si stanno ritrovando nel weekend alle Fiere per il Parma Nerd Fest 2022. Grazie al successo della prima edizione, quest’anno l’organizzazione ha deciso di fare le cose in grande stile: in contemporanea a Parma TattooNerd Fest, la fiera di Parma sul mondo del tatuaggio a cui si potrà accedere con lo stesso biglietto, gli ospiti troveranno oltre 6000 metri quadrati di spazio espositivo, ma non solo. Ci sarà anche un’area esterna per concerti e tantissimo cibo tutto da gustare. I padiglioni sono interamente climatizzati e completamente accessibili alle persone con disabilità. Noi di Gazzettadiparma.it siamo andati a curiosare per vedere la magia del mondo Cosplay.