La stagione 2022/23 di Fondazione Teatro Due - Il programma

La Stagione della Fondazione Teatro Due viene inaugurata con il progetto Mezz’ore d’Autore, una cavalcata teatrale fra nove brevi atti unici, interpretati da oltre venti attrici e attori. Quest’anno saranno sei registe, sei sguardi compositi per formazione, età, ricerche e approcci del panorama teatrale italiano contemporaneo a dirigere le opere scelte: Veronica Cruciani, Elena Gigliotti, Monica Nappo, Nicoletta Robello, Laura Sicignano e Serena Sinigaglia. La scoperta degli umori della nuova drammaturgia italiana potrà avvenire attraversando le mise en espace realizzate in nove diversi spazi di Teatro Due. I testi di Chiara Boscaro, Christian Gallucci, Jacopo Giacomoni, Domenico Loddo, Dino Lopardo, Lina Prosa, Andrea Ruggieri, Roberto Serpi, Marco Trotta sono stati selezionati da una commissione di esperti fra oltre 300 proposte pervenute.

Stiamo attraversando anni difficili; la comunità e i singoli sono cambiati, affrontano problemi che scuotono la quotidianità e minano la possibilità di immaginare, progettare, organizzare i desideri e il futuro. Lottiamo ogni giorno per superare preoccupazioni concrete, la crisi sanitaria, economica, politica, climatica, energetica e lo spaesamento che queste difficoltà portano con sé.

Interrogarsi costantemente sul ruolo culturale, quindi politico, che la scena artistica oggi ha nei confronti della società, è un dovere per un’Istituzione culturale come Fondazione Teatro Due, che elabora e cerca di fornire risposte concrete mettendo al centro della sua riflessione l’ascolto dei bisogni non solo degli artisti, ma anche degli spettatori.

Abbiamo una grande responsabilità mai data per scontata.

Sappiamo che l’Arte crea antidoti speciali per affrontare i momenti bui, per espandere l’immaginazione, recuperare la fantasia e la leggerezza indispensabili per alimentare un’idea di futuro; il Teatro è custode di valori profondi, luogo di civiltà, di elaborazione, crescita e sedimentazione di principî duraturi.

Vogliamo che il Teatro rimanga una possibilità concreta, una consuetudine riconquistata con fatica dopo la dispersione imposta dagli anni di pandemia, un appuntamento irrinunciabile con la Vita e con Sé Stessi: interpretando convintamente la nostra funzione pubblica non solo attraverso la progettualità artistica e culturale di respiro nazionale ed internazionale, Fondazione Teatro Due ritiene indispensabile facilitare una partecipazione continuativa ed inclusiva degli spettatori anche attraverso una politica dei prezzi sensibile alle difficoltà del momento. Coniugare razionale e irrazionale, metodo e follia: affrontiamo la tempesta investigando le inquietudini del presente, per gettare, insieme, buoni semi per il futuro. Abbiamo già iniziato: aspettiamo solo voi!

L’attività di Fondazione Teatro Due 2022/2023 è realizzata con il sostegno istituzionale del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Parma e di Fondazione Monteparma. Teatro Festival è sostenuto e promosso da Reggio Parma Festival.

Il programma

MEZZ’ORE D’AUTORE

di Dino Lopardo, Christian Gallucci, Lina Prosa, Domenico Loddo, Marco Trotta, Andrea Ruggieri

Jacopo Giacomoni, Chiara Boscaro, Roberto Serpi

regie Veronica Cruciani, Elena Gigliotti, Monica Nappo, Nicoletta Robello, Laura Sicignano, Serena Sinigaglia

produzione Fondazione Teatro Due

Dal 4 all’8 ottobre 2022

PENE D’AMOR PERDUTE

di William Shakespeare

regia Massimiliano Farau

produzione Fondazione Teatro Due

dal 15 al 23 ottobre 2022

BESTIE INCREDULE

di Simone Corso

con Cristina Cattellani, Paola De Crescenzo, Davide Gagliardini, Massimiliano Sbarsi,

Nanni Tormen, Pavel Zelinskiy

regia Nicoletta Robello

produzione Fondazione Teatro Due

dal 26 ottobre al 9 novembre 2022

MISERY

di William Goldman

tratto dal romanzo di Stephen King

con Arianna Scommegna, Aldo Ottobrino, Carlo Orlando

regia Filippo Dini

produzione Fondazione Teatro Due, Teatro Nazionale di Genova

dal 28 al 30 ottobre 2022

L’ESPERIMENTO

di e con Monica Nappo

produzione Fondazione Teatro Due

dal 2 al 7 novembre 2022

AKRAM KHAN COMPANY

CHOTTO XENOS

Regia e adattamento Sue Buckmaster

10, 11, 12 novembre 2022

LA CALÒRICA

LAS AVES

Ispirato a Gli uccelli di Aristofane

22 e 23 novembre 2022

IL BESTIARIO DELLA TERRA di YUVAL AVITAL

MOSTRARIO. PARTE II

2, 3 e 4 dicembre 2022

THE CHILDREN

di Lucy Kirkwood con Elisabetta Pozzi, Giovanni Crippa, Francesca Ciocchetti regia Andrea Chiodi

6 e 7 dicembre 2022

PUBLIC READINGS

di Charles Dickens

produzione Fondazione Teatro Due

IL PROCESSO DI PICKWICK

da Il circolo Pickwick

a cura di e con Vittorio Franceschi

dal 13 al 16 dicembre 2022

DAVID COPPERFIELD

da David Copperfield

a cura di e con Stefano Guerrieri

dal 13 al 16 dicembre 2022

UN CANTO DI NATALE

a cura di e con Orietta Notari

12 e dal 19 al 23 dicembre 2022

NATACHA BELOVA/TITA IACOBELLI

LOCO

Tratto da Le memorie di un pazzo di Nikolaj Gogol

20 e 21 dicembre 2022

LEZIONI DI FISICA

a cura di Roberto Abbati

da un’idea di Roberto Abbati e Gigi Dall’Aglio

produzione Fondazione Teatro Due

dal 10 gennaio al 9 febbraio 2023

TOP GIRLS

di Caryl Churchill

con Valentina Banci, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Paola De Crescenzo, Martina De Santis, Simona De Sarno, Sara Putignano

regia Monica Nappo

produzione Fondazione Teatro Due

dal 19 gennaio al 5 febbraio 2023

MOBY DICK ALLA PROVA

di Orson Welles dal romanzo di Herman Melville

uno spettacolo di Elio De Capitani

20 e 21 gennaio

DON JUAN IN SOHO

di Patrick Marber

ispirato al Don Giovanni di Molière

regia Gabriele Russo

31 gennaio e 1 febbraio 2023

MANDRAGOLA

di Niccolò Machiavelli

canzoni originali composte da Philippe Verdelot

con Cristina Cattellani, Laura Cleri, Paola De Crescenzo, Davide Gagliardini, Nicola Nicchi, Luca Nucera, Massimiliano Sbarsi, Emanuele Vezzoli, Nanni Tormen

e con Jacopo Facchini (Alto e Maestro Concertatore), Francesca Cassinari (Soprano), Matteo Magistrali (Tenore), Roberto Rilievi (Tenore), Marco Saccardin (Baritono e Liuto)

produzione Fondazione Teatro Due

dal 14 al 26 febbraio 2023

SPETTRI

di Henrik Ibsen

con Andrea Jonasson

regia Rimas Tuminas

21 e 22 febbraio 2023

IL COMPLEANNO

(The Birthday Party)

di Harold Pinter

Traduzione Alessandra Serra

Con Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Fernando Maraghini, Alessandro Sampaoli, Elisa Scatigno

regia Peter Stein

4 e 5 marzo 2023

I TRENI DELLA FELICITÀ

testo Laura Sicignano e Alessandra Vannucci

regia Laura Sicignano

7 marzo 2023

OGNI BELLISSIMA COSA

di Duncan Macmillan e Johnny Donahoe

traduzione di Monica Nappo

con Carlo De Ruggieri

regia Monica Nappo

produzione Fondazione Teatro Due

dal 7 al 19 marzo 2023

RITRATTO DI DORA M. parole di Fabrizio Sinisi

con Ginestra Paladino

regia Francesco Frongia

Dal 7 al 12 marzo 2023

LA LIBERTÀ. PRIMO EPISODIO.

di e con Paolo Nori

musiche Alessandro Nidi

produzione Fondazione Teatro Due

Dal 14 al 19 marzo 2023

TEMPO DI SECONDA MANO

di Svetlana Aleksievič

adattamento Florian Borchmeyer

con Ensemble Teatro Due

produzione Fondazione Teatro Due

regia Carlo Cerciello

Dal 25 marzo al 2 aprile 2023

L’ISTRUTTORIA

di Peter Weiss

con Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Paola De Crescenzo, Davide Gagliardini, Pino L’Abbadessa, Milena Metitieri, Massimiliano Sbarsi, Davide Carmarino (esecuzione musicale)

regia Gigi Dall’Aglio

produzione Fondazione Teatro Due

5, 6 e dal 13 al 25 aprile

IL DOMATORE

di Vittorio Franceschi

con Vittorio Franceschi e Chiara Degani

produzione Fondazione Teatro Due Parma, CTB Centro Teatrale Bresciano

14 e 15 aprile

UNO SGUARDO DAL PONTE di Arthur Miller regia Massimo Popolizio

18 e 19 aprile

ARCIPELAGO DEI SUONI

novembre 2022/giugno 2023

