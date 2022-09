Oggi si chiude la festa della birra sul Po

Questa sera, sabato 17 settembre, nell’area feste sul Po di Polesine, si chiude "Water is over", festa della birra organizzata dall’associazione Zibel D’Incò col patrocinio del Comune e il sostegno di sponsor privati. La festa ha preso il via ieri sera, venerdì 16, ottenendo subito un bel successo e, soprattutto, mettendo in evidenza la straordinaria dinamicità di un sodalizio, quello appunto dell’associazione Zibel d’Incò, completamente formato da ragazzi e giovani del paese della bassa che stanno dando un contributo fondamentale nel tenere vivo e ricco di iniziative Zibello e il suo territorio. Anche oggi, sabato 17, sarà in funzione il servizio bar e cucina con birra e cocktail. Si parte alle 18 con l’aperitivo con Radio Bruno e, a seguire, Shout – Notte Queen e Radio bruno Dj set.

