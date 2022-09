Caccia al tesoro (ecologico) nel bosco

Nel Parco Naturale dei Boschi di Carrega, a 15 soli km da Parma, gli alberi hanno molto da dire e lo fanno attraverso dei messaggi racchiusi in 120 ampolle di vetro - del progetto BlowingintheWoods - disseminate tra le fronde di faggi, castagni e felci. Domenica 2 ottobre, dalle 14 alle 18, la guida Ambientale Escursionistica professionista BenNature organizza una caccia al tesoro a squadre alla ricerca delle ampolle, dedicata a grandi e piccoli (dai 7 anni in su), per divertirsi insieme, all’aria aperta, imparando a rispettare e amare la natura.

Il ritrovo è a Sala Baganza, nel parcheggio “Case Nuove”, proprio dietro alla Trattoria “I Pifferi”. Le squadre, che possono essere formate da 2 a 5 persone, ricevono da Benedetta Pasquali, guida ambientale, il regolamento per giocare, la mappa del parco e il primo indizio necessario per trovare i successivi. Poi si prosegue accumulando punti cercando di trovare più ampolle possibili (ma lasciale al loro posto). Si risolvono gli enigmi, si collezionano elementi e si raggiungono le tappe successive per finire prima degli altri.

Le prime tre squadre che avranno raggiunto il maggior punteggio vinceranno gradevoli premi. Al termine dell'esperienza ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia.

È anche un bel modo per festeggiare il Parco Boschi di Carrega che ne 2022 compie ben 50 anni. È il primo parco naturale istituito in Emilia-Romagna (marzo 1982).

Per partecipare contattate BenNature: bennaturetrek@gmail.com, Cell. 3476952605

Per informazioni: www.bennaturetrek.com