La ricetta delle feste - Il panettone farcito

La ricetta per le feste dell'amica Peppa: "Fra poche ore brinderemo al nuovo anno e lo faremo insieme alle persone a cui vogliamo bene. Per l’occasione ho farcito il panettone avanzato a Natale. Contiene una cremina al caffè veramente deliziosa e, sulla cupola, ho posizionato i soldini di cioccolato: sono il mio augurio di serenità e prosperità per l’anno nuovo!"

Ingredienti

1 panettone

Gr 250 mascarpone

Gr 150 zucchero a velo

1 tuorlo d’uovo

1 cucchiaino di caffè liofilizzato

Per la decorazione

gr 150 cioccolato fondente

poca panna

soldini di cioccolato

Preparazione

Partiamo mescolando il mascarpone con lo zucchero a velo, l’uovo e il caffè liofilizzato. Con un coltellino affilato pratichiamo un foro nel panettone che servirà per contenere la cremina. Sbricioliamo il panettone che abbiamo tolto sulla cremina per pareggiare per bene il foro che avevamo creato. Sciogliamo a bagnomaria il cioccolato fondente con poca panna (deve restare una cremina densa) e lo versiamo sul panettone e decoriamo a piacimento. Buon Anno!