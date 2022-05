Gelato confezionato, il gusto più amato è il cioccolato

Il gusto di gelato più amato degli italiani (con il 27% delle preferenze) è il cioccolato, in tutte le sue declinazioni. Seguono pistacchio (14%) e nocciola (11%). Tra i gusti, invece, più inusuali che vorrebbero assaggiare, il 43% del campione è incuriosito dal panettone, seguito da zenzero (21%) e peperoncino (11%). E’ quanto emerge un’indagine Bva-Doxa sul gelato confezionato, commissionata dall’Istituto del Gelato Italiano e somministrata a un campione più di 2.000 persone, rappresentativo della popolazione italiana.

Lo studio delinea le abitudini di consumo e le principali convinzioni degli italiani, sia giuste che errate, sui gelati confezionati. La ricerca registra che Il 99% li consuma e che il gelato preferito è il cono, non solo «da passeggio», mentre il luogo d’elezione per mangiare il gelato confezionato è la casa.

Dati alla mano e alla domanda «quali tipi di gelati confezionati preferisci?» più della metà del campione, il 57%, sceglie il cono e al secondo posto le vaschette formato famiglia (41%). Oltre un italiano su tre dichiara di preferire lo stecco o il biscotto, mentre le mini-porzioni sono indicate tra le preferenze da un italiano su 10. Gli analisti evidenziano che, complice probabilmente anche la maggiore frequentazione delle proprie abitazioni a causa della pandemia, il luogo in cui si consuma prevalentemente il gelato confezionato è casa: il 58% del campione dichiara di consumarlo prevalentemente tra le mura domestiche, contro un 18% che dichiara di mangiarlo per lo più al bar o passeggiando all’aperto. Sotto il profilo dei consumi il gelato viene invece consumato in prevalenza nella stagione estiva: la quasi totalità degli italiani (98%) dichiara, infatti, di consumarlo in estate.

Gli esperti segnalano infine una parziale destagionalizzazione dei consumi: due italiani su tre lo consumano anche in primavera e quasi uno su tre in inverno. Infine l’81% degli italiani è convinto che il gelato confezionato contenga conservanti. Il 93% degli intervistati esprime fiducia verso l’ambiente produttivo, che ritiene igienicamente sicuro.