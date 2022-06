Gli chef azzurri campioni del mondo

Momento d’oro per la cucina italiana, con gli Azzurri che conquistano il titolo di campioni del mondo alla Global Chef Challenge, ad Abu Dhabi. Un successo planetario che arriva all’indomani della XIV edizione della Giornata Internazionale delle Cucine Italiane (Idic- International Day of Italian Cuisines), promossa da itchefs-Gvci (Gruppo Virtuale Cuochi italiani), con centinaia di cuochi che, in oltre 40 Paesi, hanno preparato e inserito nel proprio menu «Pasta e fagioli con le cozze» per omaggiare Tony May, ristoratore di New York, recentemente scomparso (1937 - 2022), e uno dei più grandi maestri della cucina italiana autentica e di qualità fuori dall’Italia. Ma la cucina italiana sembra avere una nuova giovinezza anche davanti giurie professionali e lo dimostra oggi a Abu Dhabi. La capitale del Emirati Arabi Uniti è stata il teatro del trionfo della Nazionale Italiana Cuochi (Nic), che hanno conquistato il titolo di Campioni del Mondo nella categoria Senior del Global Chef Challenge, piazzandosi davanti a Svezia e Singapore. Poi non c'è stato neanche il tempo di riportare ai tavoli il tricolore spinto con una ola di «giubbe bianche» sul podio. La nostra bandiera è di nuovo passata di mano in mano quando l’Italia si è aggiudicata anche due secondi podi: nella categoria Junior, con la giovanissima Giorgia Ceccato e nella categoria Pastry, con Antonio Dell’Oro e Luca Bnà. «Un risultato storico - commentano i professionisti della cucina - per la squadra italiana», allenata dal General manager Gianluca Tomasi, insieme al Team manager Pier Luca Ardito e al Team chef junior Angelo Biscotti, e accompagnata dal presidente della Federazione Italiana Cuochi Rocco Pozzulo. «Sentire che il nostro team aveva vinto l’oro - ha detto Pozzulo - è stata una gioia indescrivibile. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo incredibile traguardo, non solo i manager e gli chef della Nazionale, ma anche tutta la macchina organizzativa che ci ha permesso di essere qui oggi, coronando con un grande successo il lavoro di mesi e mesi di preparazione». Gli fa eco, emozionatissimo, il General manager della Nic, Gianluca Tomasi: «Quando siamo partiti i ragazzi mi hanno detto 'andiamo ad Abu Dhabi per vincerè. Hanno mantenuto la parola».