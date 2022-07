A merenda con la Peppa - Tempo di budino di frutta

Merenda estivam ma non solo per i piccoli: "Oggi è di turno questo dolce semplice e con tanta frutta che rende sicuramente l’estate più sopportabile - racconta la Peppa - . Lo si può preparare ogni volta ad un gusto diverso spaziando dal succo di arancia a quello di ananas, di limone, ecc. E’ perfetto da servire come spuntino pomeridiano per i bimbi ma sono certa piacerà anche ai grandi.

LA RICETTA

Ingredienti

Frutta a pezzi (fragole, pesche, albicocche, kiwi, banane, ciliegie)

gr 700 succo di arancia

gr 100 zucchero

gr 70 fecola

1 cucchiaio di burro

succo di 1 limone

Preparazione

Tagliamo la frutta a pezzi non troppo piccoli (per esempio la grossezza di una ciliegia) e la spruzziamo con il succo di un limone. Stemperiamo lo zucchero e la fecola con il succo di arancia e facciamo bollire sino ad addensare, aggiungiamo un cucchiaio di burro e mescoliamo. Lasciamo intiepidire, copriamo la frutta, versiamo il tutto in una teglia foderata con la pellicola che useremo anche per coprire. Deve stare in frigorifero alcune ore. Servite tagliato a quadrotti o presentare anche in bicchierini monoporzione.