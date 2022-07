American graffiti: tra hamburger e assaggi Tex Mex

Gli ingredienti, in teoria, ci sono tutti: musica rock and roll, juke box a fare colore, arredi optical e manichini alla Elvis qua e la.

Insomma, come recita il nome del locale - che fa parte di una catena sparsa in tutta Italia - qui si propone una atmosfera che profuma dell'America che fu, quella che doveva ancora perdere la propria innocenza in Vietnam, quando ha scoperto a caro prezzo che non sempre lo zio Sam trionfa.

Ma questi sono elucubrazioni da sociologia spicciola mentre questo è semplicemente un fast food: e quindi concentriamoci sullo sterminato menu che, come tutto il resto, si ispira ad un modello vagamente a stelle e strisce e Tex Mex. Con alcune stravaganze italiane.

Tra questi, francamente incomprensibili, gli spaghetti meatballs (a 8 euro e 80), ovvero spaghetti con le polpette che da qualche parte, tra Idaho e Oklahoma, saranno anche una ricetta «tipicamente» italiana. Ma che dalle nostre parti, invece, gridano solo vendetta.

Meglio, allora puntare sugli hamburger (il Cheeseburger varia da 8.60 a 10 euro e 60 a seconda del peso della carne) che però non colpisce certo per intensità di sapori così come il potenzialmente goloso Club sandwich (un classico in ogni parte del mondo: qui a 11 euro) che risulta anonimo, spento, assai poco gustoso, senza neppure la spinta di solito garantita dal bacon, dal formaggio Edamer e dalla maionese.

Va un po' meglio con i piatti che orecchiano lo stile Tex Mex come i burrito (10 euro e 40) che almeno offrono qualche spunto in più di piccante mentre ancora una volta non colpiscono il palato le proposte del menu «griglia e barbeque» (mista di carne a 16 euro e 90).

Va meglio il capitolo del bere: tra le birre, alla spina e in bottiglia, si fanno vedere un paio di proposte della americana birreria Brooklyn oltre a una discreta scelta marchiata Carlsberg e Grimbergen mentre le bibite offrono il «free refill»: si paga il primo bicchiere e basta. E poi si beve a volontà. Una prassi che evoca i diner del Midwest. Ma l'America, purtroppo, resta lontana.





Contatti:c/o Parma Retail - Via Samuel Morse, 14/A Parma

tel. 0521 607051

Chiusura: sempre aperto

Cucina: 2/5