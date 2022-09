Le Monde Doc Friuli Pinot Bianco Alma '19: vino longevo, profumi esotici

Sul Pinot Bianco non ci sono molte certezze. Partiamo però da un dato assodato: è un vitigno nato da una mutazione genetica spontanea dal Pinot Grigio, che a sua volta proveniva dal Pinot Nero. Un vitigno, quest’ultimo che nei tempi lontani nei secoli ha subito molte mutazioni che hanno portato alla nascita del Pinot Grigio, del Pinot Bianco e del Pinot Meunier.

Il Pinot Bianco per un lungo periodo veniva confuso con lo Chardonnay, tanto che fino all’inizio del secolo scorso, veniva definito Pinot Chardonnay (ci ricordiamo di bollicine con questa denominazione). Eppure i due vitigni pur presentando delle similitudini, si differenziavano sia nella parte ampelografica che nelle caratteristiche dei vini. Partiamo dalle differenze tra i grappoli, degli spessori della buccia e delle consistenza dell’acino. Diversità queste che si riscontrano anche nella degustazione dei due vini. Lo Chardonnay ha una superiore forza aromatica, mentre il Pinot Bianco possiede una spiccata freschezza e una buona acidità.

Caratteristiche che ritroveremo nel bicchiere che affronteremo di un’azienda dal nome che porta in se valori globali: Le Monde. E di questa realtà prendiamo in considerazione della linea più prestigiosa «le icone» il Pinot Bianco Alma, un nome che rappresenta l’acronimo dei nomi di Alex Maccan e di sua moglie Marta Paladin Furlan. Due regioni confinanti, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dal DNA simile in una storia antica in cui i protagonisti di Le Monde hanno dato vita per oltre un ventennio a un Pinot Bianco che ora con ALMA viene «esploso» in una edizione dal potenziale di invecchiamento che siamo certi sarà decennale.

All’olfatto è elegante con cenni di frutta esotica e frutta a pasta bianca (una sorta di macedonia in cui la pesca, grande tratto aromatico identificativo del vitigno, predomina). Il sorso è tondo, suadente di bella profondità.

Voto: 88/100

Prezzo in enoteca: 25 euro

Qualità Prezzo: 3/5