Tenuta Fessina Erse Rosso Etna Doc 2020: un rosso rubino tra frutti di bosco, pepe rosa e spezie

Il Progetto Tenuta di Fessina nasce nel 2007 da un colpo di fulmine tra Silvia Maestrelli, produttrice di vini, il marito e socio Roberto Silva, e l’Etna. Affascinati subito dal panorama etneo in tutta la sua maestosa molteplicità tra altitudine, esposizioni, diversificazione del terreno e l’abbraccio di due sciare vulcaniche risalenti al 1809 e al 1911. Silvia si entusiasma subito e si sposta da Milano a Rovittello, nel versante Nord del vulcano e inizia a mettere mano alla futura azienda diventata oggi, la Tenuta di Fessina, una delle più affascinanti di tutto il territorio etneo.

Nonostante la prematura scomparsa di Silvia, avvenuta nel mese di Gennaio del 2022, non si è assolutamente frenata l’attività dell’azienda e i progetti sono portati avanti con passione e determinazione dalla famiglia Silva e da Jacopo Maniaci, dagli esordi in Tenuta e oggi Direttore Tecnico e Amministratore Delegato. A Rovitello nel versante più a Nord del vulcano, in prossimità della Tenuta si trovano vigne risalenti al 1950 che danno origine a Erse Rosso così citato «Figlio del tutto» infatti i vigneti sono ad una altitudine di 750 metri esposti a Nord-Est e vengono impiegati 8 diversi biotipi di Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio (8%) e uva bianca al 2% come nelle antiche vinificazioni etnee che racconta che per centinaia di anni la bacca rossa è stata miscelata con quella bianca.

Dopo una diraspatura-pigiatura soffice a rulli e un’accurata selezione in vigna delle uve, in cantina inizia la fermentazione con temperatura controllata in serbatoi di acciaio. La macerazione sulle bucce dura da 6 a 9 giorni. L’affinamento in bottiglia per 12 mesi. E il risultato è un vino di colore rosso rubino chiaro, dal bouquet raffinato e sottile dove riverberano spezie dolci e note di pepe rosa su un’impalcatura di frutti di bosco (more, ribes nero) e sensazioni balsamiche che ritroviamo in un sorso fragrante e sciolto in un allungo speziato.

Voto: 87/100

Prezzo in enoteca: 19 euro

Qualità/prezzo: 3/5