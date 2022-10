Il 16 ottobre è la “Giornata Mondiale dell’Alimentazione”

Appuntamenti per adulti e bambini oltre a ingressi gratuiti ai Musei del Cibo per celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, appuntamento istituito e organizzato dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) il 16 ottobre, data della propria costituzione, nel 1945 a Roma.

Con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sui temi della fame e della giusta e buona alimentazione la Fao ha istituito questa giornata e oggi è più che mai importante celebrarla per porre l’attenzione su come pandemia, conflitti, cambiamenti climatici e aumento dei prezzi impattino profondamente sulla sicurezza alimentare globale.

Fedeli alla propria mission educativa i Musei del Cibo, anche quest’anno, dedicano a questa ricorrenza tante attività pensate sia per bambini e bambine che per i loro genitori, tutte rigorosamente gratuite, a partire dall’ingresso, in tutti i Musei dalle 10 alle 18 e dalle visite guidate alle 11 e alle 16.

Gli eventi quest’anno, coinvolgeranno il Museo del Pomodoro, del Vino e del Parmigiano Reggiano e, inoltre, si volgerà un gioco divertente al Laboratorio Aperto a Parma (Complesso di San Paolo, vicolo delle Asse 5).

Ecco il calendario degli appuntamenti:

Alle 15 al Museo del Pomodoro (Corte di Giarola - Collecchio) “Ruota l’Impronta!” (a cura di Esperta SB)

Giochi ed esplorazioni al Museo del Pomodoro per alleggerire la nostra impronta sulla Terra. Districandosi tra indizi nascosti nel Museo, quiz, oggetti da trovare e associare, persino piatti da elaborare e misurazioni con tanto di planisfero, righello e matita, i partecipanti acquisiranno in modo divertente alcune informazioni utili per comprendere come vivere in modo più sostenibile per il Pianeta. Per verificare i risultati nel tempo, ognuno costruirà uno speciale orologio da portare a casa: aiuterà a migliorare di giorno in giorno! L’esperienza, della durata di un’ora e mezza circa, è adatta per i bambini dai 7 ai 12 anni accompagnati dai genitori. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione obbligatoria al 347.4018157 .



Alle 16.30 al Museo del Pomodoro (Corte di Giarola - Collecchio) “Memorie di un tubetto di conserva”.

Giancarlo Gonizzi, Coordinatore dei Musei del Cibo, Marcello Mutti, imprenditore e Isabella Cavalieri, imprenditrice, ripercorrono la storia di un oggetto nato a Parma nel 1951 grazie alla intuizione di Ugo Mutti che, in collaborazione con La Metallurgica Milanese, mette a punto una nuova confezione per la conserva di pomodoro: un tubetto di alluminio richiuso da un “ditale” in materiale plastico. Ben presto il prodotto diventa iconico e onnipresente nelle case degli italiani.

Una storia incredibile e affascinante fra tecnologia, marketing e… tubetti giganti! In questa occasione verrà presentata l’antica tubettatrice Tonazzi del 1951 appositamente restaurata dalla Ditta Cavalieri per il Museo e la Topolino utilizzata per i tour promozionali negli anni Cinquanta.

Alle 15 al Museo del Vino (Sala Baganza-Rocca Sanvitale) Caccia all’acino bio (a cura di Pro Loco Sala Baganza)

È una caccia al tesoro all’interno delle cantine e dell’antica ghiacciaia della Rocca Sanvitale di Sala Baganza. I ragazzi, suddivisi in squadre e aiutati dai genitori, dovranno cercare acini con cui comporre grappoli d’uva di colori differenti. Tramite gli indizi misteriosi i partecipanti potranno imparare tante curiosità legate all’uva e alla produzione del vino. Se riusciranno a completare l’intero percorso saranno premiati con un ricco tesoro! È un’esperienza consigliata a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazione: 0521 331342/3.



Alle 16.30, al Museo del Vino (Sala Baganza-Rocca Sanvitale) si terrà l’incontro con Alberto Carretti del Podere Pradarolo di Varano Melegari che illustrerà al pubblico le caratteristiche della coltivazione di uve biologiche e della produzione di vino naturale.



Alle 15 al Museo del Parmigiano Reggiano (Soragna), “È ora di piantarla!” (a cura di ArcheoVEA)

È un laboratorio per realizzare un piccolo semenzaio, partendo da contenitori riciclati e semi rari e introvabili. Sono passati ormai millenni da quando l’uomo ha cominciato a coltivare i terreni per trarne gli alimenti di cui ha bisogno. Anche per ottenere i nostri prodotti tradizionali, come il Parmigiano Reggiano, dobbiamo partire dalla terra, seminando dei vegetali che serviranno a nutrire gli animali. Ma ci sono delle piante che sono quasi scomparse… L’obiettivo è di conoscerle, piantarle e farle crescere a casa. L’esperienza, della durata di un’ora e mezza circa, è adatta per i bambini tra i 5 e i 10 anni accompagnati dai genitori. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione obbligatoria tramite App Parma 2020+21 App Parma 2020+21



Alle 16,30 al Museo del Parmigiano Reggiano (Soragna) si terrà l’incontro, in collaborazione con OTAER, con Francesco Fenga, tecnologo alimentare, che dialogherà con il pubblico sulle tecniche di produzione del latte e del Parmigiano Reggiano utilizzate per garantire l’eccellenza del “Re dei formaggi”.



A Parma, alle 10.30 e alle 16.30, al Complesso di San Paolo (vicolo delle Asse 5), in collaborazione con l’Associazione Googol si terrà il laboratorio “Una tavola grande come il mondo…anzi di più!”

È un gioco con un grande planisfero e due grossi dadi, i bambini avranno l’occasione di conoscere tanti paesi e tanti cibi tipici da cui si partirà per effettuare piccole esplorazioni scientifiche. Tanti esperimenti semplici e divertenti, ma allo stesso tempo rigorosi, di scienza in cucina per scoprire inaspettate uguaglianze in una così ampia varietà.

Sarà l’occasione, dopo aver compiuto il “giro del mondo”, anche per scoprire cosa si mangia nello spazio, salendo a bordo di una navicella in partenza dal nostro pianeta, forse alla ricerca di nuove risorse alimentari. Il laboratorio, della durata di circa un’ora e mezza, è consigliato ai bambini dai 6 ai 12 anni. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione obbligatoria.

Info: 0521.218109; prenotazione: laboratorioaperto.staff@comune.parma.it