Tartufo bianco: vola a Hong Kong il lotto più pregiato (a 184mila euro)

E’ volato a Hong Kong per una cifra da record il lotto più pregiato dell’Asta mondiale del tartufo bianco di Alba (Cuneo). La trifola di 700 grammi, cui si è aggiunto a sorpresa un secondo esemplare da 250 grammi cavato nella mattinata, è stata aggiudicata a un imprenditore locale per 1,5 milioni di dollari hongkonghesi, corrispondenti a circa 184 mila euro. L'asta si è svolta oggi dal castello di Grinzane Cavour in collegamento con Hong Kong, Singapore, Vienna, Seul e Doha.

E’ da record anche la somma raccolta dall’evento benefico organizzato dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour con il supporto di di Regione Piemonte, Enit - Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Centro Nazionale Studi Tartufo, Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba: si tratta di 604.600 euro che verranno destinati a progetti solidali in tutto il mondo.