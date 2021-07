Casarola e i Bertolucci: nasce il Parco letterario

Maria Chiara Pezzani

Monchio - Il Panama aspetta sul tavolo, tra quelle mura dense di ricordi. In quel luogo dove Attilio mise per la prima volta piede intorno agli anni ‘20 e che ha visto Bernardo e Giuseppe trascorrere infinite estati, traendo linfa per la loro arte, è stata ieri suggellata la nascita de «Il Parco letterario Attilio, Bernardo e Giuseppe Bertolucci», sottoscritta dal Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano, Parchi del Ducato, Comune di Monchio e Paesaggio culturale srl.

Un punto di arrivo per coloro che, come l'associazione Pro Casarola, da 20 anni si occupano di preservare la memoria di questa casa e del borgo del monchiese fonte di ispirazione per un'intera famiglia, capace di volare nel mondo attraverso le loro parole, le immagini. Ma è soprattutto, a detta dei presenti, un punto di partenza e un impegno per rilanciare e valorizzare il territorio e la poesia che esso racchiude.

Un momento importante per la comunità alla presenza del sindaco Claudio Riani, Stanislao De Marsanich dell'Ente Paesaggio culturale italiano e presidente dell'associazione i Parchi letterari, Michele Guerra, assessore alla Cultura del Comune di Parma, Fausto Giovannelli, presidente del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, Agostino Maggiali, presidente Parchi del Ducato e Amilcare Bodria, presidente dell'Unione Appennino Parma Est. E poi Stefano Mangoni, presidente del Parco Letterario Virgilio, il comandante dei carabinieri forestali Emilia Romagna generale Fabrizio Mari, Emilio Zucchi, poeta, giornalista della Gazzetta di Parma e direttore di Aurea Parma, che ha letto alcuni brani di Bertolucci padre. E ancora Marta Simonazzi, presidente del Comitato Pro Casarola e nipote di Attilio, insieme a Simone Cagozzi, promotori dell'iniziativa «Una terra per viverci», che ha fatto da cornice all'evento.

Simonazzi e Cagozzi hanno fatto gli onori di casa, raccontando aneddoti legati alla famiglia Bertolucci e a quel legame indissolubile, quasi immortale con Casarola, dove da poche settimane riposano nel cimitero locale le ceneri dei due fratelli.

«Una bellissima sfida e una grande opportunità per il nostro territorio – ha spiegato Riani -, che punterà sulla valorizzazione ambientale, culturale e paesaggistica dell'alta Val Bratica». «Un'operazione doverosa e un impegno che deve durare nel tempo, in grado di dare valore a tutto l'Appennino» ha sottolineato Giovanelli.

«Uno strumento per preservare un luogo di cultura e i suoi valori» ha commentato Maggiali, rimarcando la strategia vincente tra pubblico e privato. «Luogo dell'amore – lo ha definito l'assessore Guerra, ricordando gli aneddoti legati allo stretto rapporto di amicizia con Bernardo -. Quella Casarola poetica che Attilio ha tramandato ai figli e che loro hanno trasfigurato, ritrovandola ovunque in giro per il mondo».