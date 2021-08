Via Emilia e via Zarotto, cantieri senza segnaletica

Gian Luca Zurlini

Da oggi, dopo lo svuotamento ferragostano, la città riprenderà a riempirsi e ad avere ritmi (e traffico) decisamente più frenetici. Ma con il rientro, gli automobilisti parmigiani (e non solo loro) si troveranno anche alle prese con un paio di cantieri importanti nella zona di San Lazzaro che rischiano di creare pesanti difficoltà soprattutto per una segnaletica inadeguata e confusa.

Via Emilia, lavori infiniti

Il caso più clamoroso è quello del cantiere con scavi avviato da Ireti a metà luglio e che, secondo gli annunci fatti all'epoca, avrebbe dovuto portare alla chiusura di via Emilio Lepido in direzione della città solo sino alla fine del mese scorso. In corso d'opera, senza nessun avviso pubblico, si è deciso di prolungare il cantiere con scavi e pose di altre tubature. A oggi, ancora nessuna comunicazione ufficiale è stata mai data sulla data di fine dei lavori, anche se una determina comunale parla del prossimo 4 settembre.

Deviazione senza segnali

Il problema però è che la segnaletica della chiusura della strada e del percorso di deviazione del traffico è totalmente inadeguata. Il percorso originariamente individuato prevedeva una deviazione all'altezza di via XXIV Maggio per poi proseguire in via Casa Bianca e ritornare su via Zarotto in direzione della rotatoria di Strada Elevata. Ieri, però, all'altezza di via XXIV Maggio il cartello della chiusura della strada era di fatto «invisibile» per gli automobilisti.

A questo va aggiunto che i non parmigiani rischiano di «disperdersi» subito dopo aver svoltato in via XXIV Maggio, in quanto l'unica freccia «deviazione» (anche questa poco visibile) si trova all'altezza di via Casa Bianca. Poi non c'è nessuna indicazione ulteriore e quin-

di chi non è pratico della zona dovrà affidarsi all'istin-

to per raggiungere la città. Va aggiunto poi che c'è un altro cartello all'altezza della minirotatoria di via Del Bono, con deviazione su via Passo del Bratello, dove però poi non c'è più nessun aiuto per gli automobilisti sulla deviazione. Un cantiere importante trattato dunque come uno di second'ordine.

Asfalto in via Zarotto

Dal 16 agosto è stata chiusa per asfaltatura anche via Zarotto: qui il divieto di accesso è dalla rotatoria di Strada Elevata e la strada in direzione via Traversetolo è chiusa fino all'incrocio con via Casa Bianca (non Case Bianche come scritto in qualche cartello).

Purtroppo però qui non c'è nessuna indicazione di percorsi alternativi per raggiungere via Sidoli o via Montebello.

Una mancanza piuttosto grave, che andrebbe colmata in fretta, considerato che anche qui i lavori dureranno fino a inizio settembre e il rischio è di avere un traffico nel completo caos per mancanza di adeguata segnaletica.