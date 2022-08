Alfa Romeo Tonale, è l'ora anche del diesel

Dopo il doveroso esordio sotto il segno dell’elettrificazione, come promesso Alfa Romeo Tonale si declina anche in una più classica versione a gasolio. A chi fosse sfuggito, gli ordini di Tonale Diesel sono aperti già da metà luglio. A equipaggiarla è la stessa unità 4 cilindri 1.6 Multijet che già abita anche sotto il cofano di Jeep Renegade e Compass, oltre che di Fiat Tipo, 500L e 500X. Potenza di 130 Cv, coppia di 320 Nm.

Le proprietà del motore vengono scaricate sull’asse anteriore tramite cambio automatico doppia frizione TCT a 6 rapporti, non prevista invece l’opzione del cambio manuale. Consumo medio dichiarato di 5,5 l/100 km, emissioni CO2 di 145 g/km.

Al configuratore, si parte dalla versione «Super» (tra le principali dotazioni: sedili in tessuto Tex Alfa, fari Full LED reflector e indicatori di direzione LED, regolazione sedile manuale a 6 vie lato guidatore e 4 vie lato passeggero, cannocchiale cluster 12,3” Full TFT), si prosegue con l’allestimento «Sprint» (sedili in tessuto Tex Alfa Carbon e tessuto tecnico Soft-Touch, regolazione elettrica a 4 vie, infotainment da 10.25” con navigazione, 2 porte USB, Bluetooth e comandi vocali, Adaptive Cruise Control), si chiude con la top di gamma Tonale «Ti» (cerchi in lega da 18” diamantati, fari Full LED Matrix adattivi, Ambient Lightning, telecamera posteriore).

Il listino oscilla dai 35.500 euro di Tonale Super ai 40.500 euro di Tonale Ti, passando per i 38.000 euro di Tonale Sprint. Grossomodo, come Tonale Hybrid 130.