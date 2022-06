Premiati Bruno e Maria: 50 anni dietro al bancone del bar tabacchi

Hanno tagliato il traguardo dei cinquant’anni di attività, inoltre hanno trasmesso la passione per il loro lavoro anche alle generazioni dei figli e dei nipoti che tuttora portano avanti il mestiere. Per questi motivi Bruno Silvestri e Maria Marcheselli, storici titolari di bar tabaccheria con rivendita di giornali all’interno, sono stati premiati dai vertici locali di Ascom, Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) e Fit (Federazione italiana tabaccai) durante una cerimonia che si è tenuta nella sede parmigiana di Ascom.

Originari della Bassa, fra Roccabianca e Sissa, Bruno e Maria hanno aperto il 1° giugno del ‘71 il primo bar, l’«Ariston», in via XXII luglio. Dopo un passaggio in via Repubblica, negli anni Ottanta traslocano in via Volturno (dove tuttora sorge il bar tabaccheria Marcheselli) mentre nell’88, dopo l’addio all’«Ariston», sorge l’attività in via Manzoni. «Dalla vostra storia emergono quell’amore e quella passione per il lavoro che devono essere portati come esempio - ha affermato Vittorio Dall’Aglio, presidente di Ascom Parma -. Bruno e Maria: vi ringrazio per aver trasmesso questo amore per il mestiere anche ai vostri figli e nipoti». «Nella nostra sede, casa dei nostri soci - ha aggiunto Claudio Franchini, direttore di Ascom Parma - è bello festeggiare i cinquant’anni di attività di un’impresa che ci è stata sempre vicina». «In ventun anni alla guida della Federazione dei tabaccai, è la prima volta che incontro una vera e propria dinastia di tabaccai come la vostra - ha sottolineato Bruno Brenta, presidente della Fit di Parma -. Un attaccamento come il vostro all’attività è encomiabile». Per riconoscere a Bruno Silvestri e Maria Marcheselli il giusto valore al loro lavoro, Dall’Aglio, Franchini e il presidente della Fipe di Parma, Ugo Bertolotti, hanno consegnato ai due una targa con un «particolare ringraziamento alla ditta Silvestri e Marcheselli per i cinquant’anni di fedeltà ad Ascom». Brenta, con il suo vice Filippo Ferrari, ha insignito della T d’onore di seconda classe per gli oltre 25 anni di servizio, oltre a Bruno Silvestri e Maria Marcheselli, Gianna Ilari e Claudio Silvestri (titolari della rivendita 155), e Roberto Silvestri (della rivendita 58).