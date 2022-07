KilometroVerdeParma: anche Rodolfi Mansueto entra nel Consorzio

Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, da maggio 2020 impegnato nella riqualificazione del territorio parmense attraverso la creazione di nuovi boschi permanenti, abbraccia nella propria squadra un nuovo socio ordinarioː Rodolfi Mansueto, storica azienda parmigiana - è nata nel 1896 - di conserve alimentari, specializzata nella trasformazione del pomodoro.

Esprime soddisfazione Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma: «Quella del pomodoro è una delle filiere più rappresentative del territorio di Parmaː parliamo, infatti, del principale distretto del pomodoro da industria nel Nord Italia. Alla Rodolfi Mansueto va il mio ringraziamento per la scelta di sposare il progetto KilometroVerdeParma, concedendo terreni di proprietà per effettuare interventi di rimboschimento. Proprio l’imboschimento di terreni agricoli è un tema che sta molto a cuore del Consorzio, costantemente impegnato nella ricerca di nuove aree da destinare a boscoː abbiamo allacciato un fitto dialogo con le associazioni di categoria. L’auspicio è che l’operato dell’azienda di Ozzano Taro possa illuminare altri operatori del mondo agricolo».

La Rodolfi Mansueto, che si colloca all’interno del Parco Fluviale del Taro, nello svolgimento delle proprie attività è fortemente impegnata a preservare il patrimonio naturale. A spiegarlo è il Presidente Aldo Rodolfi: «Contribuire al benessere collettivo delle terra in cui viviamo è una responsabilità alla quale non ci siamo mai sottratti. La nostra partecipazione al KilometroVerdeParma ribadisce il nostro impegno per un ambiente sano e in salute. Lavoriamo ogni giorno affinché in ogni passaggio della filiera ci sia una gestione corretta e responsabile delle risorse e ci impegniamo in modo che ci sia pieno rispetto dei valori di responsabilità sociale che sono per Rodolfi il punto chiave del suo successo. È quindi un onore aderire e sentirci parte di un progetto di forestazione del nostro territorio come KilometroVerdeParma».

In autunno, Rodolfi Mansueto procederà con la piantagione di 210 alberi tra gli stabilimenti di Ozzano Taro e Fontanini. A oggi, il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma ha già messo a dimora oltre 46.000 alberi. L’obiettivo è di arrivare almeno a quota 100.000 alberi entro il 2025.