Quattro spacciatori denunciati, 10 clienti segnalati e tre giovani trovati con coltelli tra via Trento e via Rastelli

Oltre 250 persone e circa 140 veicoli controllati: sono i primi numeri dei servizi straordinari svolti in città dai carabinieri della Compagnia di Parma. Che contano anche un arresto: un 43enne originario della Colombia, in Italia senza fissa dimora che aveva a suo carico un ordine di carcerazione della Procura di Milano. L'uomo deve scontare un residuo pena di quasi 5 mesi per un furto aggravato commesso nel 2017. E dal piede libero nelle stradi di Parma è arrivato alle sbarre del carcere di Parma.

Dodici le denunce per reati diversi: detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente, evasione, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, oltraggio e minaccia pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Quattro gli spacciatori finiti nel mirino dei militari, con il sequestro di quasi 20 grammi tra hashish e cocaina, circa 40 pastiglie di psicofarmarci e la somma di oltre 400 euro provento dell’attività illecita. Denunciato un 36enne per evasione: non è stato trovato in casa al momento del controllo.

Tre i giovani, che in Via Trento e Via Rastelli, sono trovati in possesso di coltelli con lama di lunghezza superiore ai 15 cm. Tutti sono stati denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In Via Fleming, la pattuglia della Sezione Radiomobile ha fermato per un controllo una coppia che, alla richiesta di fornire i documenti, ha fattom partire una sfilza di frasi minacciose ed oltraggiose. Portati in caserma, sono stati denunciati. Infine, due i denunciati per guida in stato di ebbrezza. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono risultati avere un tasso alcolemico quasi superiore a tre e quattro volte il massimo consentito. Patenti ritirate e un’auto sequestrata. Sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti oltre dieci persone.