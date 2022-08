Parma d'estate 2022

Siamo ad agosto e l'estate è entrata nel suo momento più caldo, non solo per le temperature da capogiro ma anche per l'arrivo di sconti e promozioni speciali. Di seguito, una lista di negozi e attività che vi aspettano durante il mese di agosto con tante novità e imperdibili occasioni. Troverete indicate anche le date di apertura e chiusura.

DENTISTI

CATALDI DOTT. GIUSEPPE dentista, specializzato in implantologia e protesi. Lo studio è attrezzato per effettuare anche visite e terapie domiciliari a persone anziane o disabili che non intendano muoversi da casa. È garantito l'accesso a persone con handicap motorio grazie all'assenza di barriere architettoniche in ogni studio. Il Dott. Cataldi riceve su appuntamento telefonico nello studio di Parma strada G. Garibaldi 63 Tel. 0521.232998 Cell. 335.8189190, in quello di Brescello (Re) via S. Ottone 1 Tel. 0522.962193 e in quello di Zibello (Pr) piazza G. Garibaldi 29 Tel. 0524.99844. Convenzionato Casagit, Unisalute, Fasdac, Campa. Aperto tutto agosto.

ELETTRAUTO

MAZZERA G. Parma - Via Savani, 42 - Tel. 0521.986503 elettrauto.mazzera@libero.it Elettrauto e officina con servizio di emergenza. Orari dal lunedì al venerdì: dalle 6 alle 20. Sabato: dalle 8 alle 13. Giorni festivi: chiuso. Pagamenti anche con bancomat. Soccorso stradale. Tagliandi e cariche condizionatori per auto. Centro distribuzione batterie per auto, moto e camper.

ERBORISTERIA

L'ORTO DEI SEMPLICI: Parma: Borgo del Parmigianino 9/a, Tel. 0521.230108 e Strada della Repubblica, 73/a, Tel. 0521.236542. Orario mese di agosto: 9,00-13,00. Erbe officinali, estratti fitoterapici, aromaterapia, fiori di Bach, integratori naturali, fitocosmesi ecologica, alimenti biologici anche per intolleranze alimentari, prodotti Weleda, e Wala Dr. Hauschka. Consulenze erboristiche personalizzate. Contatto Facebook: l'orto dei semplici

FARMACIE

FARMACIA PONTE DATTARO - Strada Montanara, 23 b - Parma - Tel. 0521.964011 Sito web: www.farmaciaparma.it, email: info@farmaciaparma.com. Chiusi per ferie dal 22/08 al 28/08. Teledermatologia - Consigli nutrizionali personalizzati - Holter ECG - Holter Pressorio - ECG a riposo - Omeopatia - Prenotazioni CUP - Autoanalisi sangue - Alimentazione bio.

LABORATORIO ANALISI

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE FLEMING - Via E. Fermi 1, Parma - Tel. 0521.884065 - www.laboratorioflemingparma.it Il Laboratorio Fleming resta aperto in agosto dalle ore 7.30 alle 14.00 dal lunedì al venerdì. Il sabato dalle ore 7.30 alle 12.30. Prelievi dalle ore 7.30 alle 10.30 senza appuntamento. Risposte anche in mattinata. Dir. San. Dott. Pier Luigi Bonati.

MACELLERIA EQUINA

MACELLERIA EQUINA FERRARONI Vasta scelta di tagli freschi e gastronomia esclusivamente a base di carne equina Tutti i giorni dalle 7 alle 14 Via Montanara, 25 Tel. 0521.963557. Chiuso dal 1 al 20 agosto.

RISTORANTI-PIZZERIE

AL PARCO Ristorante - Pizzeria Parma - Via Traversetolo 349/A - Tel. 335.8004119 e-mail: alparcodimarano@gmail.com (www.alparcodimarano.com) Situato in un ampio parco, la nostra cucina tipica offre come specialità della casa: torta fritta e salumi, carne alla griglia e pizza con impasto altamente digeribile e lievitato per 72 ore. Musica, e divertimento assicurato nella discoteca all'aperto. Parco giochi per bambini e ampio parcheggio. Giorno di chiusura Lunedì. Aperto tutte le sere, il 15 di Agosto anche a pranzo.

IL NODO Ristorante – Pizzeria Via Fainardi, 2 – Parma – Tel. 0521.290451 Ampio spazio all'aperto, dove potrete gustare specialità di pesce, ottime pizze, piatti tipici parmigiani e della cucina mediterranea. Al giovedì sera paella, è gradita la prenotazione. Aperto tutto agosto. Il lunedì sempre aperto.

MASTICABRODO TRATTORIA- Strada Provinciale per Torrechiara, 45 - Pilastro di Langhirano - Tel. 0521.639110 trattoria@masticabrodo.com A 15 minuti da Parma direzione Langhirano, trattoria tipica cucina parmigiana con piatti della tradizione e non. Vi accoglie nelle sale climatizzate o nella veranda estiva. Spazio bimbi in giardino. Parcheggio privato. Chiusi per ferie fino all'8 agosto. Dal 9 agosto sempre aperti. Giorno di chiusura il lunedì.