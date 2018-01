Ascolti tv, vince Alberto Angela con le sue "Meraviglie" dall'Italia: 5,8 milioni di spettatori

Il programma più visto della prima serata televisiva di ieri è stato il nuovo appuntamento con «Meraviglie - la penisola dei tesori», nuovo programma scientifico di Alberto Angela, trasmesso da Rai1, che cresce ancora negli ascolti vincendo la serata con 5.823.000 spettatori e il 23.81% di share, accreditandosi anche come il più visto della giornata e confermandosi tra i più commentati sui social dell’intera giornata, con 132mila interazioni. Il programma - sottolinea una nota Rai - è stata la prima scelta della serata sui giovani tra i 15-24 anni per i quali lo share è stato del 20,90%.

Su Canale 5 il nuovo appuntamento con "Il Segreto" ha raccolto davanti al video 2.883.000 spettatori pari al 12% di share. Al terzo posto l’ottimo esordio su Italia1 del nuovo show condotto da Nicola Savino 90 Special, che ha avuto come ospiti Fiorello e Jovanotti e ha conquistato 2.286.000 spettatori totali pari all’11.76% di share.

Nell’access prime time di Rai1 I Soliti Ignoti - Il Ritorno ha ottenuto 5.429.000 spettatori con il 20.1% di share. Su Canale 5 Striscia La Notizia ha registrato una media di 5.346.000 spettatori con uno share del 19.7%. Nella stessa fascia oraria, Otto e mezzo su La7 è stato seguito da 1.763.000 spettatori pari al 6.56% di share.