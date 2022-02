Dall'Olio : "Mi impegno con Europa Verde. Deluso dal Pd per scelte ambientaliste solo a parole"

" Dopo alcuni anni di disimpegno politico ho deciso di aderire a Europa Verde". Con un post sul suo profilo Facebook, Nicola Dall'Olio, ex capogruppo in consiglio comunale del Pd ha annunciato la sua "svolta".

"L'emergenza climatica e ambientale, l'urgenza di una rivoluzione energetica che ci liberi dalle fonti fossili, la necessità di una riconversione del sistema produttivo in termini di economia circolare non ci consentono ritardi, tentennamenti e mezze misure.

Nel panorama politico italiano manca però consapevolezza dell'entità delle sfide che ci troviamo davanti. Ho a lungo sperato che il Pd, partito in cui ho cominciato la mia vita politica, riuscisse a fare propria questa consapevolezza e a mettere al centro della propria agenda politica il tema della sostenibilità e della conversione ecologica, non nelle parole, ma nelle azioni, nelle scelte e nei provvedimenti concreti. La mia speranza è andata purtroppo delusa. A parole si dice di volere la neutralità climatica, senza capire che cosa implichi.

A Parma il Pd locale, con rare e inascoltate eccezioni, promuove in una delle aree più inquinate del pianeta, il proseguimento dell'inutile e devastante bretella autostradale Tirreno-Brennero, la quarta corsia dell'A1, la Via Emilia Bis e pure il prolungamento della pista dell'aeroporto. In questo indistinguibile dalla Lega e dagli altri partiti di centrodestra, come pure dal supposto civismo di chi sta amministrando pro-tempore la città.

Non rimane più tessuto da ricucire. E il tristissimo spettacolo di subalternità mostrato dal Pd di Parma sulla partita delle elezioni, mi ha tolto ogni esitazione.

D'ora in avanti il mio impegno sarà portare avanti proposte per una reale transizione energetica e ambientale e contribuire a federare le forze del campo ecologista, oggi ancora frastagliate, per creare in Italia una forza di governo sul modello dei Verdi tedeschi.