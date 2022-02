«Serve discontinuità con l'amministrazione comunale uscente»

«Discontinuità con l’amministrazione uscente. Questo abbiamo chiesto al centrosinistra, senza avere mai una risposta soddisfacente. Per questo ne siamo usciti». Lo dice il segretario provinciale di Azione Parma Massimo Pinardi, che boccia la disponibilità a candidarsi di Michele Guerra. «Il nostro giudizio sul governo della città è molto articolato, ma sicuramente le lacune e le mancanze relative alle politiche giovanili e culturali ci hanno costretto a chiedere un cambio di pagina ponendoci in una posizione di convinta contrarietà con il nome più accreditato, quello di Guerra. Una gestione insoddisfacente la sua dell’assessorato alla Cultura e alle Politiche giovanili, nella quale non sono uscite risposte adeguate al fenomeno del disagio giovanile, le cosiddette baby gang, e dove si sono gestiti due anni di capitale della cultura che non lasceranno alcun valore aggiunto alla nostra città», sostiene Pinardi.



«Oltre alle valutazioni politiche, abbiamo anche riscontrato l’inconsistenza del tavolo del centrosinistra che in cinque mesi non ha prodotto, con tutto il rispetto per chi ha dedicato tempo e impegno, non solo un candidato ma soprattutto un’idea concreta di città. Il nostro profilo di sindaco prevede alcune caratteristiche quali visione, competenza e capacità di gestione della cosa pubblica e progetti concreti. È questa la nostra condizione per l’appoggio di un candidato sindaco, con l’obiettivo di valorizzare la città, rilanciarla e dargli una visione senza logiche e interessi dettati da vantaggi esterni a Parma».

r.c.