Elezioni 2022, Europa Verde candida Enrico Ottolini. Provvisoriamente...

Sarà il coordinatore Enrico Ottolini il candidato a sindaco di Europa Verde. La candidatura è stata annunciata dall'interessato in una conferenza stampa in Cittadella. Al suo fianco c'era Nicola Dall'Olio, designato come capolista.

Tuttavia lo stesso Ottolini ha fatto presente che potrebbe trattarsi di una momentanea candidatura di bandiera, in attesa di definire un eventuale accordo con Parma Democratica, che ha già candidato Michela Canova, con Parma Città Pubblica, che propone a sindaco Roberta Roberti, con Possibile e con il Movimento Cinque Stelle: "Dal punto di vista programmatico - ha fatto rilevare Ottolini - non siamo per nulla lontani, abbiamo una comune visione sulle infrastrutture. Se troveremo un accordo per un progetto ecologista condiviso, il candidato sindaco lo decideremo insieme".

Il dialogo resta aperto, ma intanto Ottolini è ufficialmente in campo: "In ogni caso saremo presenti con una lista di Europa Verde - assicura - con l'ambizione di guardare oltre i confini amministrativi, dalla città al Parlamento Europeo. E' il nostro modo di vincere la sfida per riportare i Verdi almeno in Consiglio Comunale. Se diventerò sindaco cancellerò subito il progetto per cementificare il prato verde che abbiamo qui davanti a sud della Cittadella".