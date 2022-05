La squadra di Sinistra Coraggiosa a sostegno di Michele Guerra

Un gruppo eterogeneo costituito da medici, infermieri, avvocati, un’astrofisica, docenti, studenti, volontari, psicologi. È il gruppo della lista «Parma – La sinistra coraggiosa» presentata al Cubo di via Spezia e formatasi in vista delle prossime elezioni a sostegno di Michele Guerra.

«Stiamo lavorando assieme alle forze di centrosinistra e del migliore civismo per costruire un nuovo progetto per Parma – esordisce Anna Rita Maurizio, capolista –. Vogliamo porre i riflettori su questioni che riguardano alcune fasce di popolazione che soffrono maggiormente e che la pandemia ha messo più in difficoltà». Alcuni ambiti di intervento: «C’è la necessità di investire ancora molto sul welfare, sulla salute e il lavoro per ridurre le enormi disuguaglianze – prosegue Maurizio –. Ci contraddistingue inoltre, l’attenzione al green che oggi non può non essere al centro di un'amministrazione cittadina».

Il tutto coinvolgendo «i più giovani – ottolinea la capolista –, che devono essere ascoltati nelle loro esigenze, nelle loro proposte». Tante esperienze confluiscono nelle lista appena formata: «È un gruppo di grande competenza – afferma Michele Guerra –. Ognuno porta la propria visione e la propria esperienza a servizio della città». La volontà è anche quella di «riannodare le reti sociali che si sono sciolte, soprattutto con la pandemia». Tra le priorità c’è di «ascoltare davvero le persone - spiega Guerra –. L’ho già fatto in questi giorni, fermando i cittadini nei mercati in città, dove ho raccolto davvero anche molta sofferenza. Sofferenza –conclude – che non dobbiamo dimenticare».

A.Pin.

I candidati

Anna Rita Maurizio

Paolo Barbaro

Eugenia Calunga

Marco Boschini

Grazia Ferdenzi

Carlo Calzetti

Maria Teresa Gaggiotti Thomas Emiliani

Maria Margherita Ghini

Claudio Lombardelli

Paola Grandi

Aldo Montermini

Giulia Guareschi

Andrea Mordonini

Claudia Mele

Alberto Mutti

Urimubenshi Murekabiri

Matteo Piscina

Lorenza Piga

Roberto Ranalli

Elisangela Ranalli

Marco Saccani

Felice Rizza detta Felicetta

Francesco Samuele

Marcello Scandino