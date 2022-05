Europa Verde si presenta «Parma, cambia aria»

«Dalla A di agricoltura alla Y di yoga quella di Europa Verde, a sostegno della candidatura a sindaco di Enrico Ottolini, è una lista frizzante che miscela ecologia e sociale».

Nella presentazione si parla anche di «ampia estrazione e ben bilanciata per età, genere, esperienze professionali, attivismo ambientalista e in associazioni di solidarietà. La lista di Europa Verde si caratterizza per dar corpo alle istanze di una società preoccupata per l’emergenza climatica e le ingiustizie sociali ma desiderosa di innovazione, energie pulite, alimentazione sana, migliore qualità di vita. In due parole l’invito all’elettore parmigiano è “cambia l’aria”». Nella lista sono presenti «attivisti di una pluralità di associazioni ecologiste (Monnezzari, Wwf, Legambiente, Ada - donne ambientaliste, No cargo, Isde medici per l’ambiente, Lipu, ex militanti del Gcr) e della solidarietà (Assistenza Pubblica, Emporio solidale, Vagamonde)».

I capolista di Europa Verde alle prossime amministrative «sono tre, a rimarcare la connotazione politica di una lista che ha messo insieme diverse provenienze: Ximena Malaga Palacio, co-portavoce di Europa Verde Parma e di fresca nomina nel consiglio nazionale dei Gev, i giovani verdi europei, Nicola Dall’Olio, già consigliere comunale a Parma dal 2012 al 2017 che di recente ha aderito a Europa Verde e Chiara Bertogalli di Possibile, che ottenne un lusinghiero risultato alle elezioni europee nel 2019».

r.c.

La lista

Ximena Malaga Palacio

Nicola Dall’Olio

Chiara Bertogalli

Andrea Adorni

Gemma Adorni

Roberto Allegri

Piero Arganini

Emanuela Baistrocchi

Francesco Baldini

Simona Bernazzoli

Giulia Berni

Anna Bertoni

Gianni Bertozzi

Maurizio Bocchi

Rolando Cervi

Pietro Coppi

Maicol Corradi

Roldano De Bastiani

Sara Fallini

Vittorio Favaro

Andrea Galletti

Luca Fornasari

Stefania La Badessa

Emilia Manfredi

Sandro Meli

Lucia Pinardi

Mariateresa Portesani

Vladimir A. Ramos Lachaise

Fausto Richetti

Davide Rossi

Patrizia Rossi

Tommaso Giovanni Ugolotti