Effetto Parma, ecco la lista che sostiene Guerra

"Questa lista è lo spaccato della nostra città". Con queste parole il sindaco Federico Pizzarotti ha presentato, in una sala gremita del circolo Giovane Italia di via Kennedy, la lista di Effetto Parma che sosterrà il candidato primo cittadino del centrosinistra Michele Guerra. Uno a uno il sindaco ha chiamato sul palco i candidati (32).

Capolista sarà il capogruppo uscente in consiglio comunale Cristian Salzano, mentre in lista ci saranno anche tre assessori (Michele Alinovi, Marco Bosi e Ines Seletti), nonché sette consiglieri come Ferdinando De Maria, Cristina Di Patria, Davide Graziani, Roberto Massari, Oronzo Pinto, Sebastiano Pizzigalli ed Elisabetta Quaranta. Presenti all'incontro anche altri due assessori - Tiziana Benassi e Marco Ferretti -, oltre al presidente del consiglio comunale Alessandro Tassi Carboni. "Effetto Parma sarà sempre nei quartieri - ha proseguito Pizzarotti - perché è una lista aperta e di ascolto".

"Mi sono messo a disposizione di quella che considero la mia casa politica" ha affermato invece Alinov che ha definbito Guerra come "il nostro faro". E proprio il candidato sindaco ha ricordato come "Effetto Parma ha preso in eredità una città in dissesto e l'ha risollevata. Nel 2017 ha dato poi coropo a un altro laboratorio politico rivincendo le elezioni, perché i citadini hanno premiato la sua concretezza. Il clima che si è creato in questa nostra coalizione sia il risultato dell'intelligenza delle componenti che lo formano. Nel programma si trovano infatti tutte le sensibilità delle liste che compongono la coalizione".

I candidati: