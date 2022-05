«Generazione Parma», i giovani in campo al fianco di Dario Costi

Una lista di giovani quasi tutti Under 40 (solo un paio di candidati superano di poco questa soglia di età) entusiasti e convinti che Dario Costi sia il candidato sindaco giusto per dare una svolta alla città.

In estrema sintesi è questo il «succo» di «Generazione Parma», la lista civica presentata ieri pomeriggio al «Dado's Cafè» di via Farini e composta in buona parte dai membri dell'omonima associazione fondata poco più di un anno fa.

Ed è stato proprio il capolista Lucio Rossi a spiegare i motivi della “discesa in campo” al fianco di Dario Costi. «Quando abbiamo iniziato a lavorare per la nostra associazione volevamo fare qualcosa di utile per Parma dall'ottica dei giovani. Abbiamo pensato fosse utile impegnarci anche nelle elezioni per la guida della città. E dopo qualche incontro con Costi abbiamo scelto di sostenerlo perché ci sembra la persona giusta per guidare Parma e che ha una visione a tutto tondo della città». Da parte propria Dario Costi ha incassato con «soddisfazione questo sostegno, che è arrivato in neppure un mese e mezzo di conoscenza come coronamento naturale. E' un segnale importante, anche perché ci presenteremo con 4 liste interamente civiche a nostro sostegno. E con “Generazione Parma” coinvolgiamo direttamente, e non con annunci e proclami, giovani appassionati nella sfida per arrivare al governo della città».

I CANDIDATI

Lucio Rossi

Simona Mora

Marco Bernardini

Luca Vezzani

Edgardo Riccobene

Mattia Cantarelli

Caterina Bocchi

Alice Ringozzi

Lorenzo Faroldi

Sara Saidana

Tommaso Baratta

Paolo Bocchi

Jessica Pistis

Marco Godi

Carlotta Rossi

Fabio Cavazzini

Giorgia Ubaldi

Nicola Bonardi

Michele Rossi

Laura Vezzani

Andrea Mavilla

Sara Stevano

Diego Zanetti

Tommaso Mora

Silvia Ferraroni