Angelo Bonelli: «Basta speculazioni sull'energia, è una rapina sociale»

Si è parlato di caro energia e delle possibili soluzioni all’incontro «In Bolletta», che si è tenuto ieri al parco Bizzozero. All’appuntamento, organizzato da Europa Verde, sono intervenuti Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde, Fabrizio Ghidini, presidente di Federconsumatori Parma, ed Enrico Ottolini, candidato sindaco di Europa Verde.

«È una rapina sociale - ha affermato Bonelli -: in sei mesi, secondo il Ministero dell’Economia, solo sulla vendita del gas sono stati realizzati 40 miliardi di extraprofitti. Eni, nell’ultimo trimestre 2021, rispetto allo stesso periodo nel 2020, ha ottenuto un utile pari al +3870%: acquistano il gas a prezzi bloccati dalla Russia, 0,27 € al metro cubo, e lo rivendono a noi a 1,50 €».

«Il tema dell’energia è da sempre caro a Europa Verde - ha aggiunto Ottolini -. Per noi, per avere energia pulita ed economicamente sostenibile bisogna puntare sulle rinnovabili».



«I consumatori hanno bollette più che raddoppiate - ha sottolineato Ghidini - Si potrebbe intervenire limitando le speculazioni sul prezzo dell’energia, differenziando le tariffe in base ai costi di produzione dell’energia, togliendo alcuni oneri ed efficientando le prestazioni energetiche degli edifici».

