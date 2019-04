Cani da adottare

FALCO - Simpatico mini-cagnolino

Simpatico cagnolino di taglia molto piccola, di 4 anni. Buono ed affettuoso, è stato salvato da una situazione di profondo degrado: ora cerca una famiglia che gli voglia bene per sempre.

LINDA - Difficile passato

Bellissima femmina di Maremmano di 4 anni. Tenera, sottomessa e sempre preoccupata di essere punita a causa di un passato davvero difficile, ha bisogno di tanto affetto e tranquillità.

LULA - Dolce meticcia

Stupenda meticcia di 8 anni di età. Purtroppo il suo proprietario non può più occuparsi di lei, e per questo la dolce Lula deve trovare al più presto una nuova famiglia che la accolga…

TEO - Allegro e giocherellone

Vivace maschietto di un anno e mezzo, di taglia piccola. Ha sempre vissuto in famiglia, ma ora è rimasto solo… Allegro, giocherellone ed amorevole, sarà la gioia di chi lo adotterà.

________________

Per info e adozioni ENPA sezione di Parma

Tel. 347/0361628 - adozioni@enpaparma.it